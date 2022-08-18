«Торпедо» объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Отмечается, что вместе с Александром Бородюком принял решение покинуть «Торпедо» и его ассистент Виктор Лосев.

Напомним, именно под руководством Бородюка «Торпедо» добилось возвращения в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее появилась информация, что «Торпедо» выбирает из нескольких кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Игорь Черевченко и Сергей Юран.

«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.