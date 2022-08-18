Бородюк прокомментировал отставку с поста главного тренера «Торпедо»

Тренер Александр Бородюк прокомментировал свой уход с поста главного тренера московского «Торпедо». Напомним, стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Вместе с Бородюком команду покинул и его ассистент Виктор Лосев.
«Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ. Клуб «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моём сердце: желаю ему удачи, развития и новых побед!» — приводит слова Бородюка официальный сайт «Торпедо».
«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
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