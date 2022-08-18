Вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об увольнении спортивного директора Максима Ляпина. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

«Спасибо команде за яркий золотой сезон в ФНЛ! Благодарен каждому из наших футболистов. Верю в парней и буду переживать за каждого из них как за родного. Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие Дениса Маслова и председателя Совета директоров «Торпедо» Сергея Юрьевича Менжинского. Спасибо главному тренеру Александру Бородюку, тренерскому штабу, персоналу и всему офису «Торпедо». Клубу — удачи и побед в РПЛ!» — приводит слова Ляпина официальный сайт «Торпедо».

Ранее «Торпедо» объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка и его помощника Виктора Лосева.