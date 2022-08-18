«Манчестер Юнайтед» включил вратаря «Эвертона» Беговича в список своих целей

«Манчестер Юнайтед» нацелился на резервного голкипера ливерпульского «Эвертона» Асмира Беговича. Как сообщают журналисты The Telegraph, игрок сборной Боснии и Герцеговины входит в шорт-лист сменщиков Давида Де Хеа наравне с Яном Зоммером из менхенгладбахской «Боруссии».



По сведениям источников, в стане «красных дьяволов» Беговича считают идеальной копией своего испанского голкипера, который не только предоставит большой опыт игры в английской Премьер-лиге, но и может быть зарегистрирован в качестве доморощенного игрока в итоговой заявке команды на сезон. При этом есть сомнения, что главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард захочет отпускать Беговича, который является вторым номером после Джордана Пикфорда.



Напомним, ранее Асмир Бегович выступал в Премьер-лиге за «Сток Сити», «Челси» и «Борнмут». В прошлом сезоне в составе «ирисок» босниец провёл в чемпионате три игры, в которых пропустил восемь голов.

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