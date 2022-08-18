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Китайский автопроизводитель Chery стал спонсором «Спартака»

Китайский автопроизводитель Chery стал спонсором «Спартака»
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Китайский автопроизводитель Chery стал новым спонсором московского «Спартака». Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее партнёром «Спартака» был автомобильный бренд Nissan. Однако контракт сторон не был продлён.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».

В сезоне-2021/2022 «Спартак» стал победителем Кубка России и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Летом у красно-белых сменился тренер — команду покинул Паоло Ваноли, на его место пришёл Гильермо Абаскаль.

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