В «Спартаке» остались довольными группой в Кубке России — команда сыграет с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России по футболу, в котором команде предстоит сыграть с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Факелом».
«Как жеребьёвка? Доволен. Мне нравится», — передает слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, вчера состоялась жеребьёвка Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России по футболу. На этом этапе команды проведут друг против друга по два матча по круговой системе. Сам розыгрыш турнира пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале красно-белые со счётом 2:1 обыграли столичное «Динамо».
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