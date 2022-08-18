В «Спартаке» объяснили, зачем отправили запрос по Ежову и Горшкову в «Крылья Советов»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу интереса клуба к игрокам «Крыльев Советов» Роману Ежову и Юрию Горшкову.
«Я пока не получил ответ. Хочу получить ответ от «Крыльев Советов». Разговаривать пока не о чем. Мы его направили, чтобы получить официальный ответ от клуба. Согласованы ли игроки с Абаскалем? Могут быть разные возможности для сотрудничества. Мы для того, чтобы дальше прорабатывать вопрос о потенциальном переходе, для начала должны понять эти условия для себя — стоит ли вообще разговаривать. Лучший ответ — будем думать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Спартак» после пяти туров чемпионата России сезона-2022/2023 набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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