Мележиков прокомментировал информацию, что Наиль Измайлов может стать гендиром «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что Наиль Измайлов может сменить его на руководящей должности в стане красно-белых.

«У меня же есть возможность подумать. На сегодняшний день, я — генеральный директор. Я работаю и выполняю свои обязанности. Дальше решение за акционерами — это их абсолютное право», — передаёт слова Евгения Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, московский «Спартак» после пяти туров чемпионата России сезона-2022/2023 набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет выездной матч с «Динамо».