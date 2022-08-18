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Гендиректор «Спартака» оценил дебют «Амкала» и 2DROTS в Кубке России

Гендиректор «Спартака» оценил дебют «Амкала» и 2DROTS в Кубке России
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победы любительских команд 2DROTS и «Амкала» на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России по футболу.

«Следил за дебютом. Немного удивлён. Сама идея мне нравится. Но у меня вопрос: профессиональным клубам при участии в официальных спортивных мероприятиях предъявляются достаточно жёсткие требования по структуре, по деньгам, по инфраструктуре. Почему для одних правила одни, для других — другие?» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, турнир Фонбет Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал состоится в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале красно-белые со счётом 2:1 обыграли столичное «Динамо».

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