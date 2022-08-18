Английский «Фулхэм» согласовал личные условия с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, Клюйверт желает перейти только в «Фулхэм». В данный момент лондонцы пытаются прийти к соглашению с «Ромой» по поводу деталей сделки, в скором времени оба клуба проведут новый раунд переговоров.
Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 18 августа 2022
-
13:09
-
12:57
-
12:42
-
12:27
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:27
-
09:04
-
09:00
-
08:15
-
08:07
-
07:41
-
07:11
-
06:20
-
05:55
-
05:53
-
05:29