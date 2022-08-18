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«Фулхэм» согласовал личные условия с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом

«Фулхэм» согласовал личные условия с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом
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Английский «Фулхэм» согласовал личные условия с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, Клюйверт желает перейти только в «Фулхэм». В данный момент лондонцы пытаются прийти к соглашению с «Ромой» по поводу деталей сделки, в скором времени оба клуба проведут новый раунд переговоров.

Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.

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