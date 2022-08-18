Президент «Бешикташа»: мы никогда не интересовались Дзюбой

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби отреагировал на информацию о возможном переходе в стамбульский клуб российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете?» — приводит слова Чеби «Спорт-экспресс».

Ранее Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания сотрудничества с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента.