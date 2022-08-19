Футболистка «Зенита» рассказала, как совмещала учёбу и футбол

Нападающая «Зенита» Кики закончила Архитектурно-строительный институт в Орле, параллельно профессионально играя в футбол. В интервью «Чемпионату» она рассказала, как ей удалось совместить спорт с хорошей учёбой.
«Иногда было сложно, но я с самого начала знала, что хочу красный диплом. Поэтому учиться начала тоже сразу, это мне и помогло. Преподаватели знали, что я хорошо учусь, стараюсь, всегда отвечаю, ставили хорошие оценки. А тренировки в команде у нас были только вечером, поэтому это не мешало учёбе. Иногда было тяжело из-за усталости, но в целом всё было хорошо.
Я зарекомендовала себя как хороший студент, а потом как футболистка, выступающая за вуз, поэтому, даже когда я пропускала пары из-за выездных матчей, мне всегда шли навстречу», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
- 19 августа 2022
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