Футболистка «Зенита» рассказала, как совмещала учёбу и футбол

Нападающая «Зенита» Кики закончила Архитектурно-строительный институт в Орле, параллельно профессионально играя в футбол. В интервью «Чемпионату» она рассказала, как ей удалось совместить спорт с хорошей учёбой.



«Иногда было сложно, но я с самого начала знала, что хочу красный диплом. Поэтому учиться начала тоже сразу, это мне и помогло. Преподаватели знали, что я хорошо учусь, стараюсь, всегда отвечаю, ставили хорошие оценки. А тренировки в команде у нас были только вечером, поэтому это не мешало учёбе. Иногда было тяжело из-за усталости, но в целом всё было хорошо.

Я зарекомендовала себя как хороший студент, а потом как футболистка, выступающая за вуз, поэтому, даже когда я пропускала пары из-за выездных матчей, мне всегда шли навстречу», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.