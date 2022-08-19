Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» рассказала, как совмещала учёбу и футбол

Футболистка «Зенита» рассказала, как совмещала учёбу и футбол
Комментарии

Нападающая «Зенита» Кики закончила Архитектурно-строительный институт в Орле, параллельно профессионально играя в футбол. В интервью «Чемпионату» она рассказала, как ей удалось совместить спорт с хорошей учёбой.

«Иногда было сложно, но я с самого начала знала, что хочу красный диплом. Поэтому учиться начала тоже сразу, это мне и помогло. Преподаватели знали, что я хорошо учусь, стараюсь, всегда отвечаю, ставили хорошие оценки. А тренировки в команде у нас были только вечером, поэтому это не мешало учёбе. Иногда было тяжело из-за усталости, но в целом всё было хорошо.

Я зарекомендовала себя как хороший студент, а потом как футболистка, выступающая за вуз, поэтому, даже когда я пропускала пары из-за выездных матчей, мне всегда шли навстречу», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Новость по теме
Футболистка «Зенита» эмоционально поздравила сестру со свадьбой после разгрома «Чертаново»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022