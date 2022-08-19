Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающая из Гаити рассказала, почему почти вся страна болеет за сборную Бразилии

Нападающая из Гаити рассказала, почему почти вся страна болеет за сборную Бразилии
Комментарии

Футболистка женского «Зенита» Кики рассказала о любви её семьи к сборной Бразилии и главному футбольному противостоянию в Гаити.

«Я родилась, зная, что болею за Бразилию. Половина Гаити болеет за Бразилию, а вторая половина — за Аргентину. Когда эти сборные играют друг с другом, в стране атмосфера как на матче «Спартак» — «Зенит». И когда одна из них забивает — радость такая же, как будто забила сборная Гаити. Все вокруг делают ставки и обсуждают футбол, других тем в это время нет.

Помню, когда Бразилия стала чемпионом мира в 2002 году. Все выбежали на улицу, как будто Гаити выиграла Кубок мира, все с флагами куда-то бегут, все машины сигналят — огромная радость», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Новость по теме
Футболистка «Зенита» эмоционально поздравила сестру со свадьбой после разгрома «Чертаново»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022