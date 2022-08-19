Нападающая из Гаити рассказала, почему почти вся страна болеет за сборную Бразилии

Футболистка женского «Зенита» Кики рассказала о любви её семьи к сборной Бразилии и главному футбольному противостоянию в Гаити.



«Я родилась, зная, что болею за Бразилию. Половина Гаити болеет за Бразилию, а вторая половина — за Аргентину. Когда эти сборные играют друг с другом, в стране атмосфера как на матче «Спартак» — «Зенит». И когда одна из них забивает — радость такая же, как будто забила сборная Гаити. Все вокруг делают ставки и обсуждают футбол, других тем в это время нет.



Помню, когда Бразилия стала чемпионом мира в 2002 году. Все выбежали на улицу, как будто Гаити выиграла Кубок мира, все с флагами куда-то бегут, все машины сигналят — огромная радость», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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