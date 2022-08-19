Кики рассказала, как её приняли в «Зените»

В августе футболистка Кики перешла в женский «Зенит» из «Рубина», соглашение гаитянской нападающей с петербургским клубом рассчитано до 2025 года. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» она рассказала, как её приняли в новом клубе в разгар сезона, а также удалось ли ей встретиться с нападающим санкт-петербургской мужской команды Малкомом.
«Здесь очень хорошие люди — все девчонки общаются со мной, меня хорошо приняли. Был даже приветственный коридор. Я много общаюсь с Сашей Лазаревич — она добрая и весёлая. Да все хорошие — Габриэла, Ана Диаш, Ксюша Цыбутович, Катя Пантюхина. С тренером тоже мы постоянно на связи.
Нет, мы пока не пересекались с мужской командой (на вопрос о том, встретилась ли она с Малкомом. — Прим. «Чемпионата»). Но я очень хочу», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
- 19 августа 2022
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