Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор». Осталось уладить мелкие детали

33-летний российский нападающий Артём Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, а ранее выступавший за «Зенит», находится в шаге от перехода в турецкий «Адана Демирспор», информирует журналист Эртан Сузгун в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, в переговорах между «Адана Демирспор» и Дзюбой наблюдается большой прогресс. Речь идёт о контракте сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Артём подпишет контракт с турецкой командой, если сторонам удастся уладить мелкие детали на личной встрече.

Ранее Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».

Позже президент «Бешикташа» заявил, что его клуб никогда не интересовался Дзюбой.

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания сотрудничества с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента.