Главный тренер «Локомотива» объяснил, почему принял решение закрыть команду на базе

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал состояние команды, а также объяснил, почему принял решение закрыть команду на тренировочной базе.



«С момента, как я приехал в Россию, это была лучшая неделя тренировок. У команды отличный настрой. Надеюсь, мы сможем перенести на поле всё то, что показали во время этого микроцикла.



Что касается решения закрыть команду на базе, на данный момент такая ситуация, что нам очень нужны очки. Пытаемся сделать всё, чтобы это было возможно, в том числе и за счёт этого мероприятия. Ребята показали хороший настрой. Надеемся, это принесёт свои плоды», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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