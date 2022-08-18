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Главный тренер «Локомотива» оценил группу в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» оценил группу в Кубке России
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России по футболу, в котором команде предстоит сыграть с «Краснодаром», «Пари НН» и «Химками».

«Нам попались сильные команды в группе Кубка России. Доволен, что первый соперник у нас серьёзный, это помогает сохранять концентрацию. Кубок — это серьёзный турнир. Нам надо идти шаг за шагом от этапа к этапу.

Никакой тренер не станет разграничивать Кубок и игры чемпионата по важности. Любой тренер или игрок хочет выиграть всё. Кубок – это отличная возможность выиграть трофей, дополнительные победы и мотивация. Сейчас у нас впереди игры чемпионата, на которых нужно сконцентрироваться. До Кубка ещё 2-3 недели. В преддверии его снова поднимем этот вопрос», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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