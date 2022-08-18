Главный тренер «Локо» Циннбауэр рассказал о взаимодействии с помощником Комппером

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о взаимодействии с помощником Марвином Комппером, а также о состоянии команды на текущем этапе сезона.



«С Марвином Комппером мы постоянно в тесном контакте. Общаемся со всем тренерским штабом. Мы анализируем ситуацию, каждый может высказать своё мнение, внести предложения. Работа не прекращается.



Понимаем, что сейчас непросто. Есть давление, нужны очки. Ребята показывают неплохой футбол, просто местами не везёт. Мы потеряли ряд важных игроков, но это не может быть оправданием. Пытаемся коллективно сделать всё, чтобы выправить ситуацию», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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