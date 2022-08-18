Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал слухи о его возможной отставке с должности наставника команды.



«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, моё дело подготовить команду к игре. Мы концентрируемся полностью на подготовке к игре. Если одержим победу в матче с «Химками» и завоюем три очка, все разговоры об отставке резко сойдут на нет», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После пяти туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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