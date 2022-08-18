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Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, планируются ли усиления команды

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, планируются ли усиления команды
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о возможном усилении команды до конца летнего трансферного окна.

«Хороший вопрос об усилении, но давайте вернёмся к нему на следующей неделе. Мы играем тем составом, который есть на данный момент. На прошлой игре где-то не хватило, но у нас были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Тренер всегда хочет, чтобы у него были новые игроки, лучшие игроки. На данный момент у нас хорошая команда. Нужно играть теми, кто есть. Если мы сможем показать серию побед, это будет означать, что команда у нас вполне боевая», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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