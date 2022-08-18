Широков: видимо, Дзюбе в Турции неплохо заплатили. Если не получится, в Россию возьмут

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о грядущем переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
«Адана» идёт на первом месте после двух туров? Это серьёзно. Девятое место в прошлом сезоне — это середняк, грубо говоря. У нас после первых туров тоже «Крылья» были на первых местах. Молодцы, «Адана», что взяли Дзюбу. Можно поздравить с новой командой. Он же стремился в Европу, хотел себя там зарекомендовать. Я слышал, что он хотел в еврокубки, но их нет.
Посмотрим, как получится. Карьера Артёма идёт на спад. Наверное, там неплохо заплатили. 1,5 миллиона евро в год? Если у нас таких сумм не предлагали, а там дали, то почему нет? Можно съездить в Турцию — посмотреть, что там.
Наверное, он на связи с Ракициким и проконсультировался, насколько там хорошо или плохо. 1+1 — можно попробовать. Другое дело, что если там не получится, то у нас возьмут, но денег будет ещё меньше, чем в этом году», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 августа 2022
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