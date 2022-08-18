Сёмин: Дзюба сильнее Балотелли. Хороший футболист везде будет востребован

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал информацию о грядущем переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор», за который выступает известный итальянский форвард Марио Балотелли.

«Рад за Артёма! Молодец, что долго не был в отпуске. Артёму надо много играть в футбол, удачи ему! Наверное, здесь нужно говорить, подойдёт ли Артём к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдёт! Хороший футболист везде будет востребован. Конкуренция с Балотелли? Артём сильнее него», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания сотрудничества с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента.