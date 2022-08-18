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Канчельскис: Дзюба, Балотелли и Ракицкий — хороша банда собралась

Канчельскис: Дзюба, Балотелли и Ракицкий — хороша банда собралась
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы нападающего Артёма Дзюбы в случае перехода в турецкую команду «Адана Демирспор».

«Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всё. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

Если они захотели подписать Дзюбу, значит, руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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