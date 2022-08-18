«Галатасарай» может подписать форварда «ПСЖ» Мауро Икарди

«Галатасарай» может подписать аргентинского форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, турецкий клуб готовит предложение для нападающего, чтобы убедить его перейти в их команду.
Как уточняет инсайдер, «ПСЖ» готов отпустить своего нападающего, а также выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около € 10 млн в год. При этом сообщается, что возможный переход аргентинца в «Галатасарай» может быть осуществлён в виде аренды.
Напомним, Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в июле 2020 года. Французский клуб заплатил за форварда € 50 млн. В прошедшем сезоне Икарди провёл за клуб 24 матча в Лиге 1, записав на свой счёт четыре забитых мяча и не отметившись результативными передачами. На его счету также две игры и один гол в Кубке Франции и три безрезультативных матча в Лиге чемпионов прошлого сезона. В текущем сезоне Икарди не провёл за «ПСЖ» ни одного матча.
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