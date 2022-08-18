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«Мы всегда боимся чего-то нового». Ребров высказался о новом формате Кубка России

«Мы всегда боимся чего-то нового». Ребров высказался о новом формате Кубка России
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров высказался о новом формате Кубка России по футболу. По его мнению, не стоит бояться чего-то нового, а дополнительные игры между топ-клубами помогут тренерам просмотреть как можно больше футболистов в деле.

«Многие ругают новый формат Кубка России. Может быть, моё мнение поменяется после проведения турнира, когда будут видны минусы и плюсы. Но сейчас мне нравится то, что в момент, когда мы не можем играть в еврокубках, есть возможность проводить больше матчей. Кто-то скажет: «4 игры за полгода между «Спартаком» и «Зенитом» — это перебор». А я отвечу так: у тренеров будет возможность посмотреть других футболистов, которые не получают много игрового времени в матчах чемпионата. А болельщиков будет ждать больше зрелища!

Мы всегда боимся чего-то нового. Но если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо!

Очень надеюсь, что лига сможет максимально пойти навстречу клубам для организации «удобных» матчей в календаре между чемпионатом и Кубком, чтобы клубы могли подстроить логистику», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

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