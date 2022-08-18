«Мы всегда боимся чего-то нового». Ребров высказался о новом формате Кубка России

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров высказался о новом формате Кубка России по футболу. По его мнению, не стоит бояться чего-то нового, а дополнительные игры между топ-клубами помогут тренерам просмотреть как можно больше футболистов в деле.
«Многие ругают новый формат Кубка России. Может быть, моё мнение поменяется после проведения турнира, когда будут видны минусы и плюсы. Но сейчас мне нравится то, что в момент, когда мы не можем играть в еврокубках, есть возможность проводить больше матчей. Кто-то скажет: «4 игры за полгода между «Спартаком» и «Зенитом» — это перебор». А я отвечу так: у тренеров будет возможность посмотреть других футболистов, которые не получают много игрового времени в матчах чемпионата. А болельщиков будет ждать больше зрелища!
Мы всегда боимся чего-то нового. Но если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо!
Очень надеюсь, что лига сможет максимально пойти навстречу клубам для организации «удобных» матчей в календаре между чемпионатом и Кубком, чтобы клубы могли подстроить логистику», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 18 августа 2022
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:57
-
12:42
-
12:27
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05