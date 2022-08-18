Netflix анонсировал документальный фильм про переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал»

Испанское отделение стриминг-платформа Neflix анонсировало документальный фильм про скандальный переход португальского полузащитника Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году. Как сообщает сервис на своей странице в социальных сетях, премьера ленты должна состояться 25 августа.
В анонсе указано, что в создании фильма принимали участие нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, бывший глава «Барселоны» Хоан Гаспар, партнёры по командам Хосеп Гвардиола, Фернандо Йерро и Роберто Карлос, а также сам Луиш Фигу и его агент. Режиссёрами проекта выступили Дэвид Тайхорн и Бен Николас.
Напомним, Луиш Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал» за рекордные для того времени € 62 млн. Этот трансфер сопровождался негативной реакцией со стороны болельщиков каталонского клуба, а самого футболиста называли предателем.
- 18 августа 2022
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:57
-
12:42
-
12:27
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05