Netflix анонсировал документальный фильм про переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал»

Испанское отделение стриминг-платформа Neflix анонсировало документальный фильм про скандальный переход португальского полузащитника Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году. Как сообщает сервис на своей странице в социальных сетях, премьера ленты должна состояться 25 августа.



В анонсе указано, что в создании фильма принимали участие нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, бывший глава «Барселоны» Хоан Гаспар, партнёры по командам Хосеп Гвардиола, Фернандо Йерро и Роберто Карлос, а также сам Луиш Фигу и его агент. Режиссёрами проекта выступили Дэвид Тайхорн и Бен Николас.



Напомним, Луиш Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал» за рекордные для того времени € 62 млн. Этот трансфер сопровождался негативной реакцией со стороны болельщиков каталонского клуба, а самого футболиста называли предателем.