ЦСКА может подписать 20-летнего бразильского защитника. Армейцам предложили его услуги
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20-летний защитник бразильского «Гояса» Ян Соуто может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Услуги молодого футболиста предложили ЦСКА, информирует Goal.com.
Согласно сведениям источника, услуги футболиста также были предложены испанскому «Вильярреалу» и португальскому «Порту».
В действующем контракте Соуто с «Гоясом» прописана сумма отступных — € 10 млн. Его сотрудничество с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока всего в € 150 тыс.
Соуто провёл за основную команду «Гояса» 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Напомним, после пяти туров РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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