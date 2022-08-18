ЦСКА может подписать 20-летнего бразильского защитника. Армейцам предложили его услуги

20-летний защитник бразильского «Гояса» Ян Соуто может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Услуги молодого футболиста предложили ЦСКА, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, услуги футболиста также были предложены испанскому «Вильярреалу» и португальскому «Порту».

В действующем контракте Соуто с «Гоясом» прописана сумма отступных — € 10 млн. Его сотрудничество с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока всего в € 150 тыс.

Соуто провёл за основную команду «Гояса» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, после пяти туров РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.