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Агент защитника Соуто подтвердил интерес ЦСКА к игроку

Агент защитника Соуто подтвердил интерес ЦСКА к игроку
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Футбольный агент Лусиано Рего, представляющий интересы защитника бразильского «Гояса» Яна Соуто, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА интересуется моим клиентом Яном Соуто, но пока официального предложения не было», — сказал Рего в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, ранее сообщалось, что услуги Соуто были предложены ЦСКА, «Вильярреалу» и «Порту». В действующем контракте Яна с «Гоясом» прописана сумма отступных — € 10 млн. Его сотрудничество с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года.

Ян Соуто провёл за основную команду «Гояса» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, после пяти туров РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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