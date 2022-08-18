Нападающая женской сборной Швеции перешла из «Ювентуса» в «Арсенал»

26-летняя форвард женской сборной Швеции Лина Хуртиг перешла из итальянского «Ювентуса» в лондонский «Арсенал», сообщает официальный сайт «канониров».
По данным Sky Sports, сумма сделки составила € 101,15 тыс.
В «Ювентус» Хуртиг перешла в 2020 году. За время выступлений в Турине футболистка выиграла два титула чемпиона лиги, два Суперкубка и один Кубок Италии.
В сборной Швеции Хуртиг дебютировала в 2014 году. На её счету 58 матчей и 19 мячей за национальную команду. Футболистка играла на чемпионате Европы — 2022, который проходил этим летом в Англии. Там она участвовала в четырёх матчах, результативными действиями не отметилась. Швеция на этом турнире дошла до полуфинала.
В прошлом сезоне английской Суперлиги «Арсенал» занял второе место. За эту команду выступают футболистки сборной Англии Лия Уильямсон, Бет Мид, а также соотечественница Хуртиг Стина Блакстениус.
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