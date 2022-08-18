41-летний Санта Крус забил красивый гол в чемпионате Парагвая. Видео

41-летний парагвайский нападающий «Либертада» Роке Санта Крус забил красивый гол в матче чемпионата своей страны с клубом «Соль де Америка» (4:1).

На 79-й минуте игры Санта Крус эффектно обыграл защитников и вратаря в штрафной соперника и закатил мяч в ворота, забив победный гол своей команды.

Футболист является воспитанником клуба «Олимпия» из Асунсьона. В июле 1999 года Санта Крус перешёл из этой команды в немецкую «Баварию». В 2007 году игрок проследовал в английский «Блэкберн», а через два сезона стал футболистом «Манчестер Сити». Также в его карьере были испанские «Бетис» и «Малага», мексиканский «Крус-Асуль». Нападающий принимал участие в трёх чемпионатах мира (2002, 2006 и 2010).

Сейчас «Либертад» занимает второе место в чемпионате Парагвая.