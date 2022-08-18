Каземиро обсудит с Анчелотти своё будущее. Игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Каземиро может принять предложение боссов «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании хавбека. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, в ближайшие часы Каземиро проведёт диалог с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти и обсудит своё будущее. Предложение «Манчестер Юнайтед», сделанное вчера, очень привлекает бразильца.
30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает бразильского опорника в € 40 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 18 августа 2022
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:32
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:24
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48