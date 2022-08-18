Каземиро обсудит с Анчелотти своё будущее. Игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Каземиро может принять предложение боссов «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании хавбека. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, в ближайшие часы Каземиро проведёт диалог с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти и обсудит своё будущее. Предложение «Манчестер Юнайтед», сделанное вчера, очень привлекает бразильца.

30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает бразильского опорника в € 40 млн.

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