Абаскаль: мы не должны воспринимать нашу победную серию из четырёх игр как должное

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о работе команды на тренировках. Он отметил степень важности привития команде психологии победителей.
«Мы не должны воспринимать нашу победную серию из четырёх игр как должное, потому что это был тяжёлый труд и большая работа. Успех стал возможен благодаря отношению, которое показывали ребята на тренировках в течение этих дней. Чтобы избежать расслабленности, необходимо так же работать. Это должно быть у нас в крови.
Джикия — футболист с большим опытом, профессионал. Он прекрасно понимает, о чём говорит. Для фанатов здорово сейчас смотреть в турнирную таблицу, но мы понимаем, как обманчив бывает футбол. Но мы понимаем, как тяжело это даётся.
У нас игровой стиль, мы стараемся как можно чаще использовать мяч. Все упражнения нацелены на то, как будет проходить предстоящий матч. Надо, чтобы в каждом матче мы вырабатывали психологию победителя», — сказал Абаскаль в эфире клубного YouTube-канала.
- 18 августа 2022
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