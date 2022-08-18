«Торпедо» объявило об уходе Маслова с поста президента клуба

Московское «Торпедо» объявило об уходе Дениса Маслова с поста президента клуба. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

Маслов выступил с обращением к болельщикам чёрно-белых, видео с его речью размещено в телеграм-канале команды.

Функционер был признан лучшим менеджером сезона-2021/2022 по версии Футбольной национальной лиги. В «Торпедо» Маслов работал с 2020 года. Ранее он занимал должности исполнительного директора в «Нижнем Новгороде» (2009–2011) и пермском «Амкаре» (2015–2018), генерального директора в самарских «Крыльях Советов» (2011–2014).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Маслова на посту президента клуба заменит Илья Геркус, ранее занимавший ту же должность в московском «Локомотиве».