Абаскаль рассказал о ходе восстановления Мозеса и Рыбуса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе восстановления игроков красно-белых Мацея Рыбуса и Виктора Мозеса. В первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён.

«Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми.

Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что всё прошло хорошо, он чувствует себя нормально. Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона.

Дерби есть дерби, в моей жизни их было множество. «Севилья» — «Бетис» — это противостояние, которое мне хорошо знакомо. У меня был опыт проведения дерби в Швейцарии. Дерби выигрывают за счёт сердца, души и отношения. Хотим вложить в матч с «Динамо» нашу душу», — сказал Абаскаль в эфире клубного YouTube-канала.

Рыбус травмировался перед матчем с «Уралом». Он получил небольшое повреждение.