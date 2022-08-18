Иван Обляков продлил контракт с ЦСКА
Поделиться
Полузащитник сборной России Иван Обляков продлил контракт с московским ЦСКА до 2027 года, сообщает пресс-служба команды.
В стан армейцев 24-летний хавбек перешёл летом 2018 года из «Уфы». За ЦСКА у Облякова 138 матчей, 10 мячей и 21 голевая передача.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:32
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:24
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48
Партнерский контент