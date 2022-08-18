Иван Обляков продлил контракт с ЦСКА

Полузащитник сборной России Иван Обляков продлил контракт с московским ЦСКА до 2027 года, сообщает пресс-служба команды.

В стан армейцев 24-летний хавбек перешёл летом 2018 года из «Уфы». За ЦСКА у Облякова 138 матчей, 10 мячей и 21 голевая передача.