Обляков: очень рад продлению, очень люблю ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал продление контракта с московским клубом. Новое соглашение будет действовать до 2027 года.

«Переговоры шли не очень долго, поэтому всё отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу. Наверное, самое яркое воспоминание — победа над «Реалом», все игры в Лиге чемпионов, даже поражения.

Но победы больше запомнились. Не всегда было хорошо, стабильно, но ситуация поправима, дальше есть пять лет, чтобы всё изменить в лучшую сторону. Побеждать в чемпионате России и в Кубке. И чтобы еврокубки вернулись», — цитирует Облякова пресс-служба красно-синих.

В стан армейцев 24-летний хавбек перешёл летом 2018 года из «Уфы». За ЦСКА у Облякова 138 матчей, 10 мячей и 21 голевая передача.