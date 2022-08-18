Обляков: очень рад продлению, очень люблю ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал продление контракта с московским клубом. Новое соглашение будет действовать до 2027 года.
«Переговоры шли не очень долго, поэтому всё отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу. Наверное, самое яркое воспоминание — победа над «Реалом», все игры в Лиге чемпионов, даже поражения.
Но победы больше запомнились. Не всегда было хорошо, стабильно, но ситуация поправима, дальше есть пять лет, чтобы всё изменить в лучшую сторону. Побеждать в чемпионате России и в Кубке. И чтобы еврокубки вернулись», — цитирует Облякова пресс-служба красно-синих.
В стан армейцев 24-летний хавбек перешёл летом 2018 года из «Уфы». За ЦСКА у Облякова 138 матчей, 10 мячей и 21 голевая передача.
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