Агент Облякова: кроме ЦСКА, варианты в РПЛ не рассматривали. Мечта о Европе остаётся

Эдуард Горовых, агент полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова, прокомментировал продление игроком контракта с армейцами.
«Мы очень рады подписанию нового долгосрочного контракта до 2027 года. Ни для кого не секрет, что Ваня всегда мечтал попробовать себя в Европе — эта мечта остаётся. Но сейчас мысли Вани только о ЦСКА, никакие другие варианты в России он не рассматривал — только ЦСКА. Обляков нацелен вместе с командой писать новую страницу в истории клуба. Для этого есть отличная команда, прекрасный тренер, руководство, которое делает всё для достижения успеха.
Хочется поблагодарить всех участников процесса, руководство клуба, болельщиков за поддержку, тренеров. Впереди большой путь, и для меня большая гордость, что Обляков начинает его с новым номером. Не хочется все время вспоминать матчи с «Реалом». Нужно смотреть только вперёд, в светлое будущее армейского клуба», — сказал Горовых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 августа 2022
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