Заур Тарба и Степан Евсютин покинули ЦСКА
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Игроки ЦСКА Заур Тарба и Степан Евсютин покинули московский клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Два игрока молодёжной команды красно-синих продолжат свои карьеры в других клубах. Полузащитник Заур Тарба перешёл во владикавказскую «Аланию», которая выступает в Мелбет Первой лиге. Нападающий Степан Евсютин пополнил состав клуба Второй лиги «Звезда» (Санкт-Петербург). Оба соглашения предусматривают опцию обратного выкупа трансфера.
Напомним, после пяти туров РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» получил предложение из России о трансфере Даво. В числе клубов-претендентов – команда подопечных Владимира Федотова.
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