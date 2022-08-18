«Цюрих» и «Мальмё» победили, «Олимпиакос» сыграл вничью в матчах плей-офф Лиги Европы

Сегодня состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием греческого «Олимпиакоса», швейцарского «Цюриха» и шведского «Мальмё».



«Олимпиакос» играл свой матч с кипрским «Аполлоном». Встреча проходила в Лимасоле (Кипр) и завершилась вничью — 1:1. На гол форварда «Аполлона» Рангело Янги на 18-й минуте забитым мячом на 29-й ответил корейский полузащитник «Олимпиакоса» Хван Ин Бём.

Соперником «Цюриха» в раунде плей-офф является шотландский «Хартс». В первом матче, состоявшемся в Швейцарии, хозяева оказались сильнее — 2:1. Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте пенальти реализовал форвард «Хартс» Лоуренс Шанклэнд. Через 10 минут ответный мяч забил фланговый защитник «Цюриха» Адриан Герреро, а на 34-й минуте швейцарцев вывел вперёд Блерим Джемаили.

«Мальмё» в своём поединке встретился с турецким «Сивасспором». Игра прошла в Мальмё и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. На 18-й минуте за шведский клуб с передачи сербского полузащитника Велько Бирманчевича гол забил Мустафа Зейдан. Через 12 минут счёт сравнял нигерийский форвард гостей Леке Джеймс, ассистировал ему защитник команды Угур Чифтчи. Дальше забивали только футболисты «Мальмё». На 37-й минуте отличился датчанин Андерс Кристиансен, на 68-й — финский защитник Никлас Мойсандер.

Ответные матчи пройдут 25 августа.