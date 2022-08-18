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«Ницца», «Базель» и «Андерлехт» сыграли первые матчи в раунде плей-офф Лиги конференций

«Ницца», «Базель» и «Андерлехт» сыграли первые матчи в раунде плей-офф Лиги конференций
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Сегодня состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием французской «Ниццы», швейцарского «Базеля» и бельгийского «Андрелехта».

«Ницца» играла свой матч с израильским «Маккаби». Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев — 1:0. На 74-й минуте гол забил вышедший на замену Стипе Перица, ему ассистировал сербский нападающий Джордже Йованович.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Перица – 74'

Соперником «Базеля» в раунде плей-офф является софийский ЦСКА. В первом матче, состоявшемся в Болгарии, хозяева оказались сильнее — 1:0. Единственный гол был забит на 70-й минуте — автоголом отметился защитник «Базеля» Серхио Лопес.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
1 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Лопес – 70' (автогол)

«Андерлехт» в своём поединке встретился со швейцарским «Янг Бойз». Игра прошла в Берне (Швейцария) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 57-й минуте отличился защитник Анн Делькруа.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 Делькруа – 57'

Ответные матчи пройдут 25 августа.

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