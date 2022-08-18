«Ницца», «Базель» и «Андерлехт» сыграли первые матчи в раунде плей-офф Лиги конференций

Сегодня состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием французской «Ниццы», швейцарского «Базеля» и бельгийского «Андрелехта».



«Ницца» играла свой матч с израильским «Маккаби». Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев — 1:0. На 74-й минуте гол забил вышедший на замену Стипе Перица, ему ассистировал сербский нападающий Джордже Йованович.

Соперником «Базеля» в раунде плей-офф является софийский ЦСКА. В первом матче, состоявшемся в Болгарии, хозяева оказались сильнее — 1:0. Единственный гол был забит на 70-й минуте — автоголом отметился защитник «Базеля» Серхио Лопес.

«Андерлехт» в своём поединке встретился со швейцарским «Янг Бойз». Игра прошла в Берне (Швейцария) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 57-й минуте отличился защитник Анн Делькруа.

Ответные матчи пройдут 25 августа.