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Как оцените переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор»?

Как оцените переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор»?
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Российский нападающий Артём Дзюба перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как оцените переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор»?

Контракт подписан по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.

33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Нападающий — воспитанник академии московского «Спартака». За красно-белых он провёл в общей сложности 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. В «Зените» Дзюба выступал с 2015 года, он перешёл в стан сине-бело-голубых в качестве свободного агента. За клуб из Санкт-Петербурга у него 249 игр, 108 голов и 70 результативных передач. Также форвард в своей карьере выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал».

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