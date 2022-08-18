Как оцените переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор»?

Российский нападающий Артём Дзюба перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщила пресс-служба команды.

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Контракт подписан по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.



33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.



Нападающий — воспитанник академии московского «Спартака». За красно-белых он провёл в общей сложности 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. В «Зените» Дзюба выступал с 2015 года, он перешёл в стан сине-бело-голубых в качестве свободного агента. За клуб из Санкт-Петербурга у него 249 игр, 108 голов и 70 результативных передач. Также форвард в своей карьере выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал».