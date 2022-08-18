Женский «Краснодар» обыграл «Рубин», забив три гола за четыре минуты

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 8-го тура женской российской Суперлиги между «Краснодаром» и «Рубином». Команды играли на стадионе академии южного клуба, встреча завершилось со счётом 3:1 в пользу «быков».

На 22-й минуте полузащитница зелёных Медея Жаркова открыла счёт в матче, спустя минуту Полина Органова укрепила преимущество хозяев. На 26-й минуте игрок казанцев Анастасия Диюн отправила мяч в свои ворота. Во втором тайме Наталья Соколова забила гол престижа, установив итоговый счёт в противостоянии.

После этой игры краснодарцы опередили своих оппонентов. Теперь в активе южан 20 очков, у казанцев — 17 очков. Казанцы занимают шестое место, краснодарцы — пятое. Лидирует в первенстве «Зенит», набравший 42 очка.