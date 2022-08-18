Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский «Краснодар» обыграл «Рубин», забив три гола за четыре минуты

Женский «Краснодар» обыграл «Рубин», забив три гола за четыре минуты
Комментарии

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 8-го тура женской российской Суперлиги между «Краснодаром» и «Рубином». Команды играли на стадионе академии южного клуба, встреча завершилось со счётом 3:1 в пользу «быков».

На 22-й минуте полузащитница зелёных Медея Жаркова открыла счёт в матче, спустя минуту Полина Органова укрепила преимущество хозяев. На 26-й минуте игрок казанцев Анастасия Диюн отправила мяч в свои ворота. Во втором тайме Наталья Соколова забила гол престижа, установив итоговый счёт в противостоянии.

После этой игры краснодарцы опередили своих оппонентов. Теперь в активе южан 20 очков, у казанцев — 17 очков. Казанцы занимают шестое место, краснодарцы — пятое. Лидирует в первенстве «Зенит», набравший 42 очка.

Россия - Суперлига (ж). 8-й тур
18 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
3 : 1
Рубин (ж)
Казань
1:0 Жаркова – 22'   2:0 Органова – 23'   3:0 Диюн – 26' (автогол)   3:1 Соколова – 61'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022