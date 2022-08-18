«Обещаю, что не подведу». Дзюба — о новом клубе

Нападающий турецкого клуба «Адана Демиспор» Артём Дзюба прокомментировал переход в новую команду. Ранее форвард выступал в клубах Российской Премьер-Лиги, последней его командой был «Зенит».

«Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу», — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

В России форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Ростов», томскую «Томь» и тульский «Арсенал». 33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны. Он и Александр Кержаков являются рекордсменами по числу голов за сборную России — у обоих нападающих по 30 мячей.