«Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро контракт с огромной зарплатой
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Полузащитник «Реала» бразилец Каземиро близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры как с «Реалом» о сумме трансфера, так и с агентом Каземиро об условиях контракта. В пятницу стороны надеются принять окончательное решение.
«Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро более длительный контракт, чем нынешний, с огромной зарплатой, но при этом она не станет вдвое больше, как утверждают некоторые источники.
Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает бразильского опорника в € 40 млн.
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