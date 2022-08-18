«Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро контракт с огромной зарплатой

Полузащитник «Реала» бразилец Каземиро близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры как с «Реалом» о сумме трансфера, так и с агентом Каземиро об условиях контракта. В пятницу стороны надеются принять окончательное решение.



«Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро более длительный контракт, чем нынешний, с огромной зарплатой, но при этом она не станет вдвое больше, как утверждают некоторые источники.

Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает бразильского опорника в € 40 млн.