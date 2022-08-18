Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» и «Вест Хэм» победили, «Кёльн» сенсационно проиграл в отборе Лиги конференций

«Вильярреал» и «Вест Хэм» победили, «Кёльн» сенсационно проиграл в отборе Лиги конференций
Комментарии

Сегодня состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием немецкого «Кёльна», испанского «Вильярреала» и английского «Вест Хэма».

«Кёльн» играл свой матч с венгерским «Фехерваром». Встреча проходила в Кёльне и завершилась победой гостей — 2:1. На 14-й минуте счёт открыл форвард хозяев Флориан Диц, но уже через шесть минут был удалён защитник команды Юлиан Хабот. Дальше забивали только гости. На 32-й минуте отличился грузинский нападающий «Фехервара» Буду Зивзивадзе, а на 40-й — полузащитник Палко Дардаи.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн, Германия
Окончен
1 : 2
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
1:0 Диц – 14'   1:1 Зивзивадзе – 32'   1:2 Дардаи – 40'
Удаления: Хабот – 20' / нет

Соперником «Вильярреала» в раунде плей-офф является хорватский «Хайдук». В первом матче, состоявшемся в Валенсии (Испания), хозяева оказались сильнее — 4:2. За «Вильярреал» дублем отметился форвард Хосе Моралес, также гол на счету Жерара Морено, а нападающий гостей Марко Ливайя оформил автогол. С его передачи в самом начале встречи первый мяч «Хайдука» забил Стипе Биук, а на 85-й минуте итальянский полузащитник хорватской команды Марко Фоссати реализовал пенальти.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 21:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
4 : 2
Хайдук
Сплит, Хорватия
0:1 Биук – 2'   1:1 Моралес – 14'   2:1 Ливайя – 19' (автогол)   3:1 Моралес – 36'   4:1 Морено – 45+1'   4:2 Фоссати – 85' (пен)

«Вест Хэм» в своём поединке встретился с датским «Виборгом». Игра прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Первый мяч с передачи Максвелла Корне на 23-й минуте забил новичок «молотобойцев» Джанлука Скамакка. Удвоил преимущество «Вест Хэма» на 64-й минуте полузащитник Джаррод Боуэн. Через пять минут защитник «Виборга» Якоб Бонде отыграл один мяч. На 78-й минуте нападающий лондонцев Майкл Антонио установил окончательный счёт — 3:1.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 21:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Виборг
Виборг, Дания
1:0 Скамакка – 23'   2:0 Боуэн – 64'   2:1 Бонде – 69'   3:1 Антонио – 78'

Ответные матчи пройдут 25 августа.

Новость по теме
«Ницца», «Базель» и «Андерлехт» сыграли первые матчи в раунде плей-офф Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022