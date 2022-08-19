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«Фиорентина», «АЗ Алкмар» и «Партизан» добились побед в матчах плей-офф Лиги конференций

«Фиорентина», «АЗ Алкмар» и «Партизан» добились побед в матчах плей-офф Лиги конференций
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18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием нидерландского «АЗ Алкмар», итальянской «Фиорентины» и сербского «Партизана».

Соперником «АЗ Алкмар» в раунде плей-офф является португальский «Жил Висенте». В первом матче, состоявшемся в Алкмаре, хозяева разгромили гостей — 4:0. Отличились полузащитник Дани де Вит, нападающие Майкель Лахдо и Вангелис Павлидис и защитник Мес де Вит.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Жил Висенте
Барселуш, Португалия
1:0 де Вит – 24'   2:0 Лахдо – 78'   3:0 Павлидис – 85'   4:0 де Вит – 89'

«Фиорентина» играла свой матч с нидерландским «Твенте». Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку на игру. Встреча проходила во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на второй минуте после паса защитника Кристиано Бираги счёт открыл аргентинский нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. Удвоил преимущество «Фиорентины» бразильский форвард Артур Кабрал — это произошло на 31-й минуте, ему ассистировал Рикардо Соттиль. Единственный гол «Твенте» забил чешский нападающий Вацлав Черны.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Гонсалес – 2'   2:0 Кабрал – 31'   2:1 Черны – 64'

«Партизан» встретился с мальтийским «Хамрун Спартанс». Игра прошла в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Голами за чёрно-белых отметились Рикарду Гомеш (15-я минута), Слободан Урошевич (25-я минута), Фуссейни Диабате (33-я минута) и Патрик Андраде (77-я минута). Единственный мяч мальтийского клуба в этой игре на счету полузащитника Мэттью Гийомье (52-я минута).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 1
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
1:0 Гомеш – 15'   2:0 Урошевич – 25'   3:0 Диабате – 33'   3:1 Гийомье – 52'   4:1 Андраде – 77'

Ответные матчи пройдут 25 августа.

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