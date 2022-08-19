«Фиорентина», «АЗ Алкмар» и «Партизан» добились побед в матчах плей-офф Лиги конференций

18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием нидерландского «АЗ Алкмар», итальянской «Фиорентины» и сербского «Партизана».



Соперником «АЗ Алкмар» в раунде плей-офф является португальский «Жил Висенте». В первом матче, состоявшемся в Алкмаре, хозяева разгромили гостей — 4:0. Отличились полузащитник Дани де Вит, нападающие Майкель Лахдо и Вангелис Павлидис и защитник Мес де Вит.

«Фиорентина» играла свой матч с нидерландским «Твенте». Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку на игру. Встреча проходила во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на второй минуте после паса защитника Кристиано Бираги счёт открыл аргентинский нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. Удвоил преимущество «Фиорентины» бразильский форвард Артур Кабрал — это произошло на 31-й минуте, ему ассистировал Рикардо Соттиль. Единственный гол «Твенте» забил чешский нападающий Вацлав Черны.

«Партизан» встретился с мальтийским «Хамрун Спартанс». Игра прошла в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Голами за чёрно-белых отметились Рикарду Гомеш (15-я минута), Слободан Урошевич (25-я минута), Фуссейни Диабате (33-я минута) и Патрик Андраде (77-я минута). Единственный мяч мальтийского клуба в этой игре на счету полузащитника Мэттью Гийомье (52-я минута).

Ответные матчи пройдут 25 августа.