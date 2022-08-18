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Черчесов: моя команда не может реализовать каждый опасный момент

Черчесов: моя команда не может реализовать каждый опасный момент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором подопечные россиянина одержали победу со счётом 4:0.

«Мы не можем реализовать каждый опасный момент. Я не всегда видел на поле то, о чём говорил до матча. Иногда приходилось кричать, чтобы парни хорошо меня слышали, поскольку на трибунах было больше 15 тысяч человек», – цитирует Черчесова Origo.

На 13-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Ференцвароша» Карлос Ауски. На 34-й минуте преимущество команды Станислава Черчесова удвоил малийский хавбек Адама Траоре. Спустя три минуты после начала второго тайма он оформил дубль — 3:0 в пользу клуба из Будапешта. Четвёртый мяч на счету боснийского защитника команды Эльдара Чивича — он отличился на третьей компенсированной минуте.

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