«Пюник», «Фенербахче» и «Гент» стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы

18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием армянского «Пюника», бельгийского «Гента» и турецкого «Фенербахче».
«Пюник» играл свой матч с молдавским «Шерифом». Встреча проходила в Ереване и завершилась нулевой ничьей. В составе хозяев на 44-й минуте на поле вышел российский защитник Михаил Коваленко.
Соперником «Гента» в раунде плей-офф является кипрская «Омония». В первом матче, состоявшемся в Генте, гости оказались сильнее — 2:0. Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник «Омонии» Харалампос Харалампус, второй — вышедший на замену нападающий Брэндон Баркер (76-я минута).
«Фенербахче» встретился с австрийской «Аустрией». Игра прошла в Вене и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый мяч с передачи уругвайца Диего Росси забил норвежский форвард Джошуа Кинг, второй, в самой концовке игры, — нападающий Сердар Дурсун.
Ответные матчи пройдут 25 августа.
- 19 августа 2022
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:18
-
00:07
-
00:01
- 18 августа 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
22:53
-
22:39
-
22:21
-
22:10
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
19:59
-
19:59
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:07
-
18:55
-
18:47