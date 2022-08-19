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«Пюник», «Фенербахче» и «Гент» стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы

«Пюник», «Фенербахче» и «Гент» стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы
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18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием армянского «Пюника», бельгийского «Гента» и турецкого «Фенербахче».

«Пюник» играл свой матч с молдавским «Шерифом». Встреча проходила в Ереване и завершилась нулевой ничьей. В составе хозяев на 44-й минуте на поле вышел российский защитник Михаил Коваленко.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
0 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия

Соперником «Гента» в раунде плей-офф является кипрская «Омония». В первом матче, состоявшемся в Генте, гости оказались сильнее — 2:0. Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник «Омонии» Харалампос Харалампус, второй — вышедший на замену нападающий Брэндон Баркер (76-я минута).

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
0 : 2
Омония
Никосия, Кипр
0:1 Харалампус – 19'   0:2 Баркер – 76'

«Фенербахче» встретился с австрийской «Аустрией». Игра прошла в Вене и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый мяч с передачи уругвайца Диего Росси забил норвежский форвард Джошуа Кинг, второй, в самой концовке игры, — нападающий Сердар Дурсун.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Аустрия В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Кинг – 8'   0:2 Дурсун – 89'
Удаления: Галвао – 83' / нет

Ответные матчи пройдут 25 августа.

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