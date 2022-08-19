В Норвегии уволили тренера, работавшего с командой 16 лет. Футболисты в шоке

53-летний тренер Вегард Хансен, возглавлявший норвежский клуб «Мьёндален» на протяжении 16 лет, покидает свой пост.

Вегард Хансен провёл на посту главного тренера «Мьёндалена» 6073 дня, он возглавлял команду с 2006 года. Тренер был уволен после неудачной серии матчей в Лиге OBOS — первом дивизионе Норвегии.

«Нам было грустно, и мы были шокированы. Есть группа игроков, которая очень предана Вегарду. Мы были шокированы и опечалены, когда получили это сообщение», — сказал капитан команды Ольсен Сольберг, который с трудом сдерживал слёзы.

«Я думаю, что это правильное решение. Произошёл износ, и результаты были плачевными. Я заметил это в последние пару лет, и в этом году это становилось всё более очевидным», — приводит Eurosport слова Хансена, который подтвердил, что поначалу он не будет занимать другую должность в клубе.

Сезон-2021 «Мьёндален» провёл в Элитсерии, где занял 14-е место, в результате чего вылетел в Лигу OBOS.