В Норвегии уволили тренера, работавшего с командой 16 лет. Футболисты в шоке

53-летний тренер Вегард Хансен, возглавлявший норвежский клуб «Мьёндален» на протяжении 16 лет, покидает свой пост.
Вегард Хансен провёл на посту главного тренера «Мьёндалена» 6073 дня, он возглавлял команду с 2006 года. Тренер был уволен после неудачной серии матчей в Лиге OBOS — первом дивизионе Норвегии.
«Нам было грустно, и мы были шокированы. Есть группа игроков, которая очень предана Вегарду. Мы были шокированы и опечалены, когда получили это сообщение», — сказал капитан команды Ольсен Сольберг, который с трудом сдерживал слёзы.
«Я думаю, что это правильное решение. Произошёл износ, и результаты были плачевными. Я заметил это в последние пару лет, и в этом году это становилось всё более очевидным», — приводит Eurosport слова Хансена, который подтвердил, что поначалу он не будет занимать другую должность в клубе.
Сезон-2021 «Мьёндален» провёл в Элитсерии, где занял 14-е место, в результате чего вылетел в Лигу OBOS.
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