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Глушаков намекнул жене на второго ребёнка

Глушаков намекнул жене на второго ребёнка
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков намекнул своей жене, защитнице женского футбольного клуба ЦСКА Ксении Коваленко, на второго ребёнка.

«Ну что, любимая моя? Подышала? Может, пора?» — написал Глушаков в одной из социальных сетей.

Супруга футболиста оставила под постом комментарий, в котором ответила игроку. «Нет!» — написала она.

У Глушакова и Коваленко есть дочь Мила, которая родилась в марте 2021 года.

Напомним, 35-летний Глушаков стал футболистом «Химок» в октябре 2020 года. С тех пор полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» рассчитано до лета 2024 года.

Ранее Глушаков, проведший 57 игр в футболке сборной России, играл на клубном уровне в составе «Ахмата», московских «Спартака» и «Локомотива», а также других команд.

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